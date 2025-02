São Paulo deixa folga de lado e se reapresenta após derrota pelo Paulista

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (20), após a derrota para a Ponte Preta, e deu início à preparação para o jogo contra o São Bernardo. A comissão técnica optou por voltar aos trabalhos mesmo com opção de folga. Titular absoluto do meio-campo ao lado de Pablo Maia, Alisson permaneceu ausente das atividades.

Os atletas com maior minutagem na parte da partida anterior cumpriram um cronograma de recuperação, com trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda. Os demais foram ao gramado e treinaram com bola sob orientações do técnico Luis Zubeldía e comissão.