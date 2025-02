Renato Gaúcho comenta sobre não acerto com o Cruzeiro: ‘Motivo que não quero entrar’

Cruzeiro e Renato chegaram a estágio avançado de negociação, no entanto, os tratos não foram concluídos

Após a saída de Fernando Diniz do Cruzeiro, a diretoria da Raposa procurou um novo treinador, e o primeiro nome considerado foi o de Renato Gaúcho. No entanto, o acerto não se concretizou, e o ex-treinador do Grêmio comentou sobre o assunto.

Renato Gaúcho reconheceu que as conversas avançaram e se intensificaram, mas, no fim, não foi possível chegar a um acordo, e as negociações foram encerradas.