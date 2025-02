Reforços na área: entenda como Otávio e Everaldo podem ajudar o Fluminense

Jogadores são mais dois nomes que chegam para qualificar o elenco tricolor, assim como Lavega que já desembarcou no Rio de Janeiro

O Fluminense confirmou as contratações de mais duas peças para a temporada de 2025 e ainda mapeia o mercado para a possível chegada de um meia para auxiliar Paulo Henrique Ganso. Tratam-se do volante Otávio, que estava no Atlético-MG, e do centroavante Everaldo, que defendia as cores do Bahia. O primeiro assinou contrato até o fim de 2027, enquanto o segundo até o fim de 2026.

Dessa forma, o técnico Mano Menezes explicou as últimas coletivas de imprensa que o mercado está inflacionado e com valores exorbitantes, o que traz dificuldades para o clube de Laranjeiras. Com isso, o Tricolor tem procurado ser assertivo nas análises e traçado os perfis necessários para o elenco em suas contratações.