Palmeiras x Botafogo-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Verdão joga as suas últimas fichas no Paulistão. Caso tropece, o atual tricampeão estará fora das quartas de final

O Palmeiras recebe o Botafogo-SP nesta quinta-feira (20/02), às 19h30, no Allianz Parque, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O Verdão precisa desesperadamente da vitória para seguir vivo na briga por uma vaga no mata-mata do Paulistão. Afinal, tem 17 pontos no Grupo D, contra 22 tanto de São Bernardo (que joga nesta quinta-feira) quanto da Ponte. Ou seja, um simples empate significa a eliminação antecipada. Já a Pantera busca somar mais três pontos não só para eliminar qualquer chance de rebaixamento, mas também seguir sonhando em ultrapassar o Mirassol na tabela e se classificar para as quartas de final. Mas tem de secar o Mirassol, que nesta quinta encara o São Bernardo.

Este jogo começa bem antes na Voz do Esporte. Afinal, ela inicia a sua cobertura raiz com a tradicional saquenta, que te coloca praticamente dentro do estádio, com todas as informações relevantes. E assim que a bola rolar, Cear Tavares estará na narração.