Ortiz destaca concorrência na zaga do Flamengo: ‘Eleva o nível’

Em bom momento no Flamengo, Léo Ortiz concedeu entrevista coletiva após treino desta quinta-feira (20), no Ninho do Urubu. O zagueiro, entretanto, ganha uma concorrência com a chegada de Danilo, que já fez boas atuações quando entrou em campo. O defensor pontuou que será uma dor de cabeça para Filipe Luís e que o o nível do elenco eleva cada vez mais com jogadores de qualidade. LEIA MAIS: Zico ‘invade’ coletiva e surpreende Léo Ortiz no Flamengo

"O currículo dele fala por ele mesmo. Grandes times, grandes títulos, capitão da Seleção. É um prazer tê-lo aqui. É um crescimento para todos, principalmente para mim e para o Léo (Pereira). Ele é um cara pelo perfil dele que gosta de aprender. Ele quer crescer também. É uma dor de cabeça boa para o Filipe, ele vai ter que lidar com isso. E isso só faz com que a competição fique cada vez maior, e isso eleva o nível do elenco", disse Ortiz.

Ortiz, aliás, destacou que o Flamengo ainda busca equilíbrio entre defesa e ataque. No Campeonato Carioca, por exemplo, o Rubro-Negro, aliás, assume a liderança nos setores. São 20 bolas na redes e apenas cinco gols do adversário, em 10 partidas até o momento. “Não podemos nos contentar com tudo que está acontecendo agora, não é porque temos a melhor defesa que está tudo certo. Temos muita coisa para melhorar, o Filipe passa diariamente vídeos e análises sobre o que precisamos melhorar. O nível vai aumentar durante o ano, vamos enfrentar times que atacam de formas diferentes e temos que estar preparados. É manter a consistência e tentar levar poucos gols. Filipe acredita que o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos”, declarou Ortiz.

Foco no Flamengo “Focado em crescer cada vez mais. O meu foco aqui é conquistar títulos que não consegui conquistar ano passado. Teve o Carioca, a Copa do Brasil. É essa a motivação que eu tenho e é com isso que eu me preocupo. Meu foco é conquistar títulos. Eu vim para cá para isso e quero cada vez mais fazer história aqui dentro. É o meu planejamento de carreira a curto prazo”. Gramado sintético “Eu prefiro jogar no gramado natural, mas a cobrança tem que ser para ter gramados naturais de qualidade, porque é ruim também jogar em campos mal cuidados. Temos que cobrar mais investimentos para o futebol brasileiro crescer, isso passa pelo gramado, passa pela bola, porque prejudica muito o jogo”. Estilo de Filipe Luís “De total importância. Me ajudou muito a chegada do Filipe. Independentemente do trinador, não vou perder essa característica de construção. O Filipe gosta muito dos jogadores posicionados nas suas funções, o zagueiro achar os meias e não os volantes baixando tanto para jogar. Ele gosta que a gente comece a construção e passe pelos volantes, num jogo mais posicional”.