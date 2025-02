Negociação do Corinthians por lateral Angileri esfria; saiba detalhes

O Corinthians ainda não conseguiu avançar nas negociações para contratar Fabrizio Angileri, do Getafe (ESP). A oito dias do fechamento da janela de transferências, o jogador tem ofertas de outros clubes e vai avaliar para definir seu futuro. Assim, a negociação com o Timão esfriou nos últimos dias. A informação inicial foi do “ge”.

A diretoria do Corinthians avisou que não está disposta a gastar para ter um atleta com idade avançada (30 anos). O clube, afinal, gostaria que o lateral rescindisse o contrato para então contratá-lo como agente livre. O vínculo dele com o Getafe vai até o meio do ano que vem. Angileri, aliás, não entra em campo há nove meses.