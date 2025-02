Naves tem oportunidade de se firmar no Palmeiras antes de aumentar concorrência

Naves terá uma grande oportunidade de se firmar de vez na equipe do Palmeiras. Com a lesão de Gustavo Gómez, o defensor deve ganhar mais chances com Abel Ferreira nesta reta final de Paulistão e poderá mostrar potencial, antes das contratações recentes do Verdão estrearem pelo clube.

Na semana passada, o Verdão anunciou a contratação de Bruno Fuchs e está bem próximo de confirmar a chegada de Micael, do Houston Dynamo, dos Estados Unidos . Os dois chegam para disputar uma vaga no sistema defensivo que hoje está consolidada com Gómez e Murilo. Naves é o reserva imediato e o jovem Benedetti vem agradando Abel Ferreira.

Contudo, como os reforços só podem jogar se o Palmeiras chegar nas quartas de final e, com Gómez fora, Naves terá as duas rodadas finais do Campeonato Paulista para se provar. O jogador, inclusive, deve ser titular contra o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (20/02), no Allianz Parque, pela 11° rodada do Paulistão.

Ao lado de Murilo, ele tentará colaborar para a defesa não ser vazada, já que o Palmeiras precisa desesperadamente vencer nesta quinta-feira. Aliás, o Verdão precisa somar três pontos para chegar na última rodada do Estadual com chances de classificação. Caso chegue nas quartas de final, Bruno Fuchs e Micael devem ser inscritos. Em contrapartida, Gustavo Gómez não tem previsão de retorno.

Com a saída de Vitor Reis, Naves passou a ser a primeira opção no banco de reservas. Nesta temporada, ele atuou em seis dos dez jogos do Palmeiras até aqui. Ele se destaca pela facilidade por sair jogando com os pés na defesa e agrada Abel Ferreira nos treinamentos.