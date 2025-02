Longo rescinde com o São Paulo e retorna ao Belgrano

Santiago Longo não é mais jogador do São Paulo. O volante se despediu oficialmente do clube nesta quarta-feira (19/02) e retornou ao Belgrano, da Argentina. O jogador já foi anunciado pelo clube argentino e assinou um novo contrato válido agora até o final de 2027.

O jogador chegou ao São Paulo em setembro de 2024 por empréstimo, que teria validade até o dia 29 de agosto desta temporada. Contudo, o próprio volante pediu a antecipação do fim de seu contrato por entender que não teria espaço no clube. Assim, acertou o seu retorno ao Belgrano.

Hoje, para a posição, o elenco conta com Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla, além de Luiz Gustavo, machucado. Além disso, Zubeldía vem observando o jovem Hugo, das categorias de base, com atenção e não descarta subi-lo ainda em 2025. Assim, Santi Longo teria ainda menos espaço.

A passagem de Santiago Longo no São Paulo

O argentino chegou ao São Paulo em setembro do ano passado e jogou apenas cinco partidas. Foram três em 2024, além de atuar contra o Botafogo-SP e Portuguesa pelo Paulistão. Todos os jogos foram quando Zubeldía colocou um time reserva em campo. Contra o RB Bragantino, pelo Estadual, no último sábado (08/02), ele ficou fora da lista de relacionados por estar negociando sua rescisão de contrato com o clube. O treinador do Tricolor explicou o motivo do volante perder espaço nessa temporada.

“Quando terminou o campeonato, falei com ele que pela situação no meio de campo, com a recuperação de Pablo Maia e de Alisson e talvez a incorporação de algum jogador, porque eu não controlo o mercado, poderia aumentar mais a dificuldade de jogar. Foi uma decisão do jogador. Eu falei com ele, depois são situações que eles tem que administrar com os dirigentes e empresários. O que eu gosto é de jogador que toma decisão e que não fique numa zona de conforto”, disse Zubeldía.