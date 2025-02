Inter conta com dois reforços caseiros para semifinal do Gauchão

Campeões sul-americano com a Seleção Brasileira, Gustavo Prado e Ricardo Mathias voltaram a treinar no Colorado e estão à disposição

O Inter ganhou duas novas opções para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Na manhã desta quinta-feira (20), o técnico Roger Machado comandou um treino que contou com os retornos de Gustavo Prado e Ricardo Mathias, que estavam a serviço da Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20.

Após o título da competição, o meia-atacante e o centroavante ganharam dois dias de folga. Assim, retornaram nesta quinta e viraram opção para o duelo contra o Caxias. Gustavo Prado, por sua vez, chega em um momento em que o Colorado sofre com problemas no setor, principalmente com a lesão de Alan Patrick e a saída de Thiago Maia, que retornou ao Santos.