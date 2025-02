Guardiola admite ‘fim de ciclo’ no Manchester City

“Um pouco sim (fim de ciclo). As coisas não são eternas, nem tudo dura para sempre. Ganhamos seis títulos da Premier League em sete anos, e na Champions chegamos às quartas, semifinais e final em todos os anos”, disse Guardiola.

Acostumado com tantas vitórias e títulos no comando do clube inglês, Pep e seu time não vivem um bom momento. Afinal, a derrota para a equipe espanhola foi a 13ª na temporada, ou seja, maior número desde que o técnico chegou ao City.