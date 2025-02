Fifa avalia Arena na Arena Nicnet de olho na Copa do Mundo Feminina de 2027

Entidade máxima do futebol realizou vistorias para examinar condições estruturais, do gramado, sala de imprensa e até mesmo demais instalações

A Arena Nicnet recebeu representantes da Fifa na última terça-feira (18), para avaliar o local como possível sede para treinamento de seleções na Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Assim, os integrantes do comitê inspecionaram gramado, instalações para delegação, comissão técnica e atletas como os vestiários. Além disso, examinaram salas de aquecimento, departamento médico, comissão técnica, além da estrutura da sala de imprensa, campo de apoio e da academia.

Dirigentes do Botafog-SP fazem coro pela aprovação da Fifa

Com reformas recentes, a adequação do estádio às exigências da CBF e Conmebol é uma das marcas da atual gestão do Botafogo Futebol SA. Na última temporada, aliás, o local foi aprovado para sediar jogos internacionais. Deste modo, com a liberação o estádio foi palco da partida entre RB Bragantino e Corinthians pela Copa Sul-Americana em 2024.

“Com todas as melhorias estruturais feitas nos últimos anos, a Arena Nicnet é um dos melhores estádios do estado de São Paulo para receber jogos de futebol. A visita da FIFA chancela que estamos no caminho certo para conseguir modernizar ainda mais o estádio. Hoje, temos o aval para sediar partidas de todos os principais torneios da América do Sul”, comentou Adalberto Baptista, presidente do Conselho Administrativo da Botafogo SA.

Ribeirão Preto já foi cidade de apoio quando recebeu a delegação francesa e imprensa para a Copa do Mundo em 2014. Na ocasião, a seleção se hospedou em um resort e treinou no estádio do Pantera.