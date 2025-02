Ferj divulga transmissões dos jogos do Carioca

Entidade informa os veículos que vão transmitir as partidas dos principais clubes pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara / Crédito: Jogada 10

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou as transmisões dos jogos da 11ª e última rodada da Taça Guanabara, nesta quinta-feira (20). A entidade ainda nesta semana alterou os horários dos jogos da competição por conta do forte calor no Rio de Janeiro. O clássico entre Botafogo e Vasco, que será no domingo (23), terá a transmissão da Band, do Premiere e da Goat. O jogo acontece, às 18h30, em São Januário. Ambos os times ainda lutam pela classificação para próxima fase da competição estadual.

A partida entre Fluminense e Bangu, também no mesmo dia e horário, ficará a cargo da Globo e também do Premiere. O jogo acontece no Maracanã. O Tricolor, aliás, precisa de uma vitória e torcer por um tropeço do Vasco ou Madureira para avançar à semifinal do Campeonato Carioca.