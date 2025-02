Facundo celebra gol da virada para o Palmeiras

Uruguaio, que não marcava há sete jogos, anotou o gol que colocou o Verdão na frente do placar contra o Botafogo-SP

O Palmeiras tomou um susto, mas conseguiu uma vitória fundamental para seguir vivo no Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira (20), o Verdão bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, de virada, por 3 a 1 e evitou uma eliminação antecipada.

O triunfo alviverde contou com a grande participação de Facundo Torres. O uruguaio ganhou seu primeiro prêmio de melhor jogador da partida e ainda marcou o gol que colocou o Palmeiras à frente do marcador. O atacante comemorou os feitos e comentou sobre o ambiente de pressão para o duelo no Allianz Parque.