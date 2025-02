Ex-presidente da Federação da Espanha é punido por beijo forçado em jogadora

Rubiales ainda respondia pela acusação do crime de coerção, mas o Tribunal Superior da Espanha lhe absolveu da denúncia. Vale relembrar que o julgamento teve início em fevereiro, quando Jenni Hermoso afirmou em depoimento, que não se sentiu confortável, ou seja não houve consentimento no momento do beijo.

Entretanto, o antigo comandante desmentiu que tenha fez uma exigência a atleta. O ex-mandatário da Federação Espanhola garantiuu que vai recorrer à punição na Justiça.

Vale relembrar que o crime ocorreu após a decisão da última edição da Copa do Mundo Feminina, em 2023. Na oportunidade, a Espanha venceu a Inglaterra e quando subiu ao pódio para receber a medalha, Jenni Hermoso sofreu a agressão sexual.

Relembre o caso

O episódio foi motivo de críticas e teve repercussão mundial negativa. Como uma forma de protesto pela atitude, as jogadoras comunicaram o afastamento da seleção espanhola feminina devido ao caso. As atletas indicaram que manteriam essa postura enquanto Rubiales permanecesse no cargo. Com as fortes pressões, inclusive do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o até entã mandatário pediu demissão depois de algumas semanas. Outra punição, dessa vez escolhida pela Fifa foi pelo banimento do ex-presidente da Federação Espanhola do futebol.