Endrick completa seis meses no Real Madrid e admite: ‘Fazer parte é uma honra’

Não é fácil para um garoto de 18 anos chegar e jogar no Real Madrid, ainda mais quando os companheiros de time são craques do futebol mundial, como Mbappé, Vini Jr, Bellingham e companhia.

Endrick completou seis meses de Real Madrid no último mês de janeiro, e até aqui, os números do atacante mostram que, apesar da pouca minutagem, a eficiência fala mais alto. Isto porque são cinco gols em 23 partidas, com 400 minutos somados em campo, e uma média de um gol a cada 80 minutos.

“Aqui, estou jogando com muitos talentos que podem ser homenageados como os melhores do mundo. É incrível ter todos eles ao meu lado, me ajudando, mas tenho que melhorar a cada exercício para acompanhá-los. Não só nas partidas, mas nos treinos também. Fazer parte do Real Madrid é uma honra, mas também um desafio”, disse Endrick em entrevista ao ‘UOL’, em evento realizado pela ‘EA FC’, um de seus patrocinadores.

“Aprendi muito sobre a intensidade das partidas aqui, mas não somente isso. Com tanto talento ao meu redor e contra mim, é possível aprender sobre diferentes soluções, combinando habilidades e movimentos com meus companheiros de equipe. Por aqui, posso contar com algo especial o tempo todo” concluiu.

Em busca do sexto gol pelo Real Madrid, Endrick vai a campo no próximo domingo (23). O clube merengue recebe o Girona, no Santiago Bernabéu, às 12h15 (de Brasília).