Em modo Taça Guanabara, Botafogo perde para o Racing na Recopa

De férias desde dezembro, Glorioso se complica e está prestes a jogar título internacional no lixo. Barboza quer entrar no pôster do Racing / Crédito: Jogada 10

Vexame. Não há palavra melhor para definir o Botafogo de John Textor em 2025. Nesta quinta-feira (20), no Cilindro de Avellaneda, o time seguiu à risca as palavras do parlapatão norte-americano. Ou seja, tratou a Recopa, possibilidade de título internacional, como se fosse a terceira rodada da falida Taça Guanabara. Afinal, para o big boss, é tudo igual. Em campo, como pregava o filósofo e antropólogo Muricy Ramalho, a bola pune. Racing 2 x 0 Glorioso, pelo jogo de ida da taça. O atual campeão da Copa Libertadores não se cansa de passar vergonha. Agora, com o resultado, o Botafogo terá que vencer o Racing por três gols de diferença, no Nilton Santos, na próxima quinta-feira (27). Mais fácil acreditar em Papai Noel do que neste clube, constrangedor, que não quer nada com a vida. Os argentinos, que priorizaram o torneio, devem, assim, festejar o caneco no Colosso do Subúrbio. Vitória dos cariocas por dois tentos de diferença leva a série para os pênaltis, algo improvável.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Barboza, infeliz O Botafogo controlava bem a partida e não deixava o Racing impor um ritmo forte, apesar de estar lento e sem criatividade. Salas, porém, chegou a ficar na cara de John, mas não superou o mastodôntico goleiro. E aí veio o fator que desequilibrou o jogo. Barboza. Cria do River e Independiente, dois rivais do Racing, ele meteu um dos braços no rosto de Martínez. Vieto, então, foi para a marca da cal e não desperdiçou outra chance tão importante de abrir o placar para os donos da casa.