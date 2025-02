Em Ibiza! Cantora espanhola revela como conheceu Vini Jr

Uma publicação compartilhada por AITANA (@aitanax)

Vini Jr na pista?

Recentemente, um possível novo affair de Vini Jr com Victoria Ruiz deu a entender que o romance do brasileiro com Maju Mazalli chegou – novamente – ao fim e, dessa forma, o atacante estaria solteiro.

Aliás, o novo affair já se envolveu com companheiro de Vini Jr na seleção brasileira: Neymar. Victoria Ruiz, portanto, compareceu a uma partida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Ela ficou nas cadeiras próximas aos gramados, normalmente de convidados, com uma camisa autografada e personalizada com o nome do brasileiro. Assim, com a publicação nas redes sociais, gerou especulação sobre um novo romance.



