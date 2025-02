Dodi analisa desempenho do Grêmio e faz projeção para semifinais do Gauchão

Imortal enfrenta o Juventude na semifinal do Estadual. Primeiro jogo na Arena, em Porto Alegre, com a volta no Alfredo Jaconi / Crédito: Jogada 10

Após o término da primeira fase, o Grêmio volta suas atenções para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Afinal, a equipe faz o jogo de ida neste sábado (22) contra o Juventude, às 21h30 (de Brasília), na Arena, na reedição da última final da competição. Volante do Grêmio, Dodi falou sobre as partidas diante do Juve e destacou a busca por um bom resultado no primeiro jogo para o Tricolor chegar em vantagem para a volta no Alfredo Jaconi.

"Sabemos que serão dois jogos muito disputados contra um adversário qualificado, mas estamos preparados para essas partidas. Vamos usar nossa força na Arena para tentar construir uma margem para o segundo jogo. Temos que entrar em campo com muita concentração e entregar para seguirmos firmes na briga pelo título", declarou.