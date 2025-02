Corinthians vive impasse com processo de impeachment de Augustu Melo

Há um mês os conselheiros do Corinthians se reuniram no Parque São Jorge para votar um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Depois de mais de cinco horas de discussão, o encontro acabou suspenso sem a votação do afastamento ou não do dirigente. Uma nova data ainda não está marcada e o processo vive um grande impasse.

Os conselheiros, temendo serem agredidos por torcedores, sugeriram que uma nova reunião fosse marcada em um batalhão da Polícia Militar.Outra alternativa levantada é a realização do encontro na Neo Química Arena.