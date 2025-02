Confiante, Cebolinha pode ganhar sequência no Flamengo com baixas

Atacante pode aproveitar chance para recuperar espaço no time titular do Rubro-Negro e tende a conquistar vaga nos próximos jogos

Everton Cebolinha pode aproveitar a reta final do Campeonato Carioca para recuperar seu espaço no time titular do Flamengo. Por conta das baixas de Juninho e Michael, o atacante deve ganhar mais oportunidades com o técnico Filipe Luís e pode aparecer na equipe principal nos próximos duelos.

Cebolinha esteve em campo em cinco oportunidades, sendo três como titular. No entanto, ele ainda não completou 90 minutos ainda nesta temporada por conta ainda da adaptação. Ao todo, ele já fez 189 minutos e busca a melhor forma.