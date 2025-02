Com homenagem a Adílio, Bloco Fla Master sairá pelas ruas do Rio neste sábado

O Bloco Fla Master, que reúne ex-atletas e ídolos que marcaram a história Flamengo, sairá pelas ruas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado (22), a partir das 14h (de Brasília). A concentração será em frente ao Quiosque do Lelê, na Avenida Lúcio Costa.

A festa homenageará Adílio, ex-jogador e ídolo rubro-negro, que faleceu em agosto de 2024, aos 68 anos. Com as conquistas marcantes da Libertadores e do Mundial em 1981, entre outras, foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube.