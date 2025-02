Cobiçado pelo Vasco, Loide Augusto critica Alanyaspor: ‘Meu sonho é jogar no Brasil’

“Ah, me deixem em paz. Eu nasci sozinho. Não nasci gêmeo. Não importa, os clubes têm que entender. Assim, quando tua cabeça não está boa, mentalmente você não está bem. Você tem que respirar, apanhar outros ares. Fazer o que te faz feliz. Se o Vasco está a pagar o que o Alanya está a pedir, não pode ter confusão. “Não, ele não pode sair”. Não, não faça isso. Me deixem ser feliz, eu quero ser feliz”, disse o jogador na live.

“Meu sonho sempre foi jogar no Brasil. É meu sonho. Independentemente do clube que vou jogar. Não sufoque o artista”, completou.

“Eu quero ir para o Brasil, falar: “galera”. “E aí, mano, tá legal?”. Eu quero, c$%A&. Que cara chato, mano. Já estou com sotaque brasileiro. Quero falar com sotaque do Rio”, frisou.

Turcos fazem jogo duro

Desde janeiro, o Cruz-Maltino faz contato com o Alanyaspor para a contratação de Loide Augusto. Assim, com a presença de Marcelo Sant’Ana na Turquia, as conversas avançaram, e o clube de São Januário confia na vontade do jogador para fazer os turcos cederem.