Classe de árbitros na Espanha protesta contra afastamento de companheiro

A comunidade realizou um encontro em Madri, na última quarta-feira (19), quando enviaram uma mensagem de apoio e união a José Luis Munuera Montero. Os árbitros também frisaram que vão priorizar a sequência do desenvolvimento do seu trabalho nas melhores condições possíveis.

“Diante de um clima de ódio e violência generalizados contra nossa comunidade, nós, árbitros, queremos mostrar que estamos mais unidos e mais fortes do que nunca para desenvolver nosso trabalho profissional, ainda que esteja se tornando cada vez mais difícil fazê-lo normalmente em todos os campos na Espanha”, detalharam no comunicado.

As denúncias se apoiam na possível conexão de José Luis Munuera Montero com a empresa “Talentus Sport”. Afinal, ele supostamente seria o proprietário da companhia, que tem relações profissionais com a La Liga, a Uefa, a Federação Espanhola e clubes como Manchester City, Aston Villa e PSG.

José Luis Munuera ganhou notoriedade no empate entre Real Madrid e Osasuna, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, no último sábado (15). Na oportunidade, ele apresentou o cartão vermelho ao meio-campista Jude Bellingham, de maneira questionável, aos 39 minutos do primeiro tempo. A partir disso, ele passou a sofrer ataques e ameaças em suas redes sociais. O árbitro entendeu que o camisa 5 teria o insultado ao reclamar de uma decisão.

