Cariocas são eliminados na Copa do Brasil; Ceará avança

No Rio de Janeiro, os clubes não conseguiram seguir o exemplo do Vasco. Dentro de casa, o Boavista acabou sendo superado pelo CSA por 2 a 0. Já, na capital federal, a Portuguesa empatou sem gols com o Capital. Nas penalidades, a Lusa perdeu por 5 a 3.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As penalidades foram uma marca do dia. Além da classificação do Capital e do Grêmio, mais três jogos foram definidos desta forma. O Atlético-GO empatou em 1 a 1 com o Asa e avançou após vencer por 6 a 5 na marca do cal. Já o Cuiabá não teve a mesma sorte, sendo derrotado nos pênaltis para o Porto Velho por 4 a 3, após empate sem gols. Já o Manaus conseguiu se recuperar duas vezes no Acre. Empatou em 1 a 1 com o Independência e nas penalidades triunfou, de virada, por 4 a 2.