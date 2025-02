Caixinha descarta poupar time e vê Neymar ‘feliz como não se via’

Peixe pode garantir vaga no mata-mata do Paulistão ainda nesta rodada, mas treinador pede foco total e exalta evolução de seu camisa 10

O Santos venceu o Noroeste por 3 a 0 nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O resultado fez o Peixe chegar aos 15 pontos e com boas chances de conseguir a vaga às quartas de final. Mesmo assim, o técnico Pedro Caixinha quer foco total na última rodada da primeira fase.

Afinal, o Santos pode se garantir no mata-mata nesta rodada ainda se a Portuguesa não vencer o São Bernardo e o RB Bragantino perder para o Mirassol. Mesmo com vantagem, Caixinha não pensa em preservar suas principais peças para a partida final contra a Inter de Limeira, no fim de semana.

“Neymar já foi preservado no jogo. Não gosto de pensar dessa forma. Se tem a classificação garantida, quero mais. Se posso terminar com 18 pontos, não quero terminar com 15 ou 16. E ter um ciclo de vitórias é importante. Minha filosofia é jogo a jogo. Nós fizemos nosso trabalho, dependemos de nós, do nosso processo. Não será jogo fácil em Limeira. Tive como referência o jogo do Palmeiras. Eles perderam por 3 a 0, mas é o time intenso e que vende caro o jogo. Temos que ser sérios, não podemos permitir neste momento ter um tropeço”, disse o treinador.

Caixinha vê Neymar feliz como há tempos não se via

A partida contra o Noroeste contou com a presença de Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, nas tribunas da Vila Belmiro. O objetivo: ver Neymar. Caixinha lamentou não conseguir ter conversado com o treinador, mas ressaltou que todos estão trabalhando pelo melhor do camisa 10 do Peixe que, segundo o português, ”está feliz como há tempos não se via”.

“O Dorival não teve contato. O preparador e o fisiologista acompanharam o treino. Nossas portas estão abertas para a CBF e a comissão. Gosto muito dele e uma pena não tê-lo cumprimentado pessoalmente. Estamos sempre abertos e cordiais a recebê-los e trocar informações. Nós temos uma causa. A causa Neymar. Ele ter abdicado de muitas coisas e vir para essa causa onde se sente bem, feliz como não se via há muito tempo. É um primeiro passo para que o segundo passo seja a causa Brasil”, falou Caixinha, que prosseguiu.