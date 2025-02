Bragantino x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Penúlltima rodada do Paulistão. Braga busca entrar no G2 do GrupoB; time visitante garantir a vaga para as quartas antecipadamente / Crédito: Jogada 10

Bragantino e Mirassol duelam nesta quinta-feira, às 18h30 (de Brasília), em mais um jogo pelo Paulistão. Será no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 11ª e penúltima rodada da fase de grupos. É uma decisão. O Mirassol está em segundo lugar no Grupo A, com 16 pontos. Se vencer, garante vaga nas quartas de final. O Braga é o terceiro colocado no Grupo B. Caso vença, pula de 11 para 14 pontos e assume o segundo lugar, na zona de classificação. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 17h, iniciando a cobertura com o pré-jogo sob o comando de Gabriel Belmonte. Com a bola rolando, Cristiano Ragael estará na narração.

