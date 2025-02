Bellingham elege Rodrygo como jogador mais talentoso do Real Madrid: ‘Muito subestimado’

Jude Bellingham foi um dos destaques na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Manchester City, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions, no Santiago Bernabéu. Após a partida, em entrevista à ‘CBS’, o meia inglês conversou com Thierry Henry e falou sobre Rodrygo, a quem considera o jogador mais talentoso e habilidoso do atual elenco merengue.

“Você pode falar sobre o Rodrygo? Ninguém fala dele. Ele é incrível, tem uma habilidade impressionante… E faz tudo pela equipe”, questionou Henry, ex-jogador de Arsenal, Barcelona e Juventus.