Abel ressalta importância da vitória do Palmeiras e pede união da torcida

Treinador do Verdão admitiu que situação era delicada e espera que diretoria, time e torcida estejam na mesma sintonia / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras segue vivo na disputa do Campeonato Paulista. De virada, o Verdão bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, por 3 a 1, e evitou uma eliminação antecipada dentro do estadual. Abel Ferreira sabia da responsabilidade da partida no Allianz Parque. O português reconheceu que apenas a vitória interessava no duelo, mas refutou o termo jogo de vida ou morte. Além disso, avaliou que o time conseguiu responder bem em relação à posição defensiva do adversário, ao contrário do clássico contra o São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Sabíamos que hoje tínhamos que ganhar ou ganhar. Não era jogo de vida ou morte. Fico muito triste quando vocês fazem manchete com jogo de vida ou morte. Isso não é nenhuma guerra. Isso é um jogo entre rivais e o futebol há de ser sempre um bom jogo. Normalmente, ganha quem é melhor. Foi o caso de hoje. Entramos muito bem no jogo, fizemos as correções que tínhamos que fazer no último jogo em casa, quando a equipe se defendeu da mesma forma que hoje”, afirmou.

O treinador não escondeu que a situação está complicada. O português não deixou de valorizar a campanha dos adversários de grupos, Ponte Preta e São Bernardo. Além disso, para Abel, a campanha do Palmeiras é satisfatória até aqui. “A chapa estava quente, em função do contexto, em função dos resultados. Também por méritos dos nossos adversários. A Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não fazer um campeonato extraordinário, mas estamos fazendo um campeonato bem satisfatório”, pontuou. Cobrança com a diretoria Depois do empate contra o São Paulo, o treinador alegou que faltavam peças para a temporada. Após protestos nas arquibancadas, Abel deixou claro que cobra a diretoria e os dirigentes alviverdes por melhorias, mas ressaltou que agora é um momento de união.

“Há coisas que temos que fazer? Sim. Eu cobro da diretoria? Sim. Eu cobro do Barros? Sim. Eu cobro da Leila. Não precisa falar, eu faço isso internamente e depois cada um faz o seu trabalho dentro do clube. Agora, nós precisamos estar, mais do que nunca, unidos, sejam dez mil, vinte mil ou quarenta mil”, reforçou. Relação com a torcida do Palmeiras As arquibancadas do Allianz Parque vivem um clima de conflito entre os torcedores. Os 23 mil pagantes na noite desta quinta cantaram o nome dos jogadores, algo que não acontecia no estádio do Palmeiras há algum tempo, ação valorizada por Abel. “Eu quero valorizar os torcedores que voltaram a chamar o nome dos jogadores, o que não acontecia há algum tempo. O legal é que isso contagia, eu gosto muito de ver o estádio se contagiando. Já aconteceu no último jogo, hoje voltou a acontecer. Eu gostaria muito que a torcida estivesse toda na mesma sintonia, tem uns que estão AM e outros que estão na FM. Isso é uma coisa que ajuda muito, quando estamos todos na mesma sintonia”, enfatizou.