Abel Ferreira dá sua opinião sobre o protesto contra a grama sintética

Treinador alviverde declarou que prefere a grama natural. Entretanto, alegou que o calendário brasileiro não permite que ela seja usada / Crédito: Jogada 10

A manifestação dos jogadores contra o gramado sintético não passou despercebida por Abel Ferreira. O treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, não deixou de dar a sua opinião sobre o assunto, após a vitória do Verdão em cima do Botafogo-SP. Para o português, a reclamação dos atletas é válida, mas há outros fatores que atrapalham o uso do gramado natural no futebol brasileiro. “Eu gosto de tudo natural, é o que eu mais gosto. Agora, não há como, aqui no Brasil, um gramado natural acompanhar a densidade de jogos. É impossível. Como que vai no Maracanã, onde jogam Fluminense e Flamengo e um gramado natural vai aguentar? É impossível”, afirmou.

Um dos pontos apontados pelos jogadores é o aumento do número de lesões no sintético. Abel Ferreira descarta a hipótese, apesar de confirmar que há problemas nas articulações. Entretanto, o português ressaltou que o campo do Allianz não possui buracos, diferentes de outros estádios.

“O problema das lesões não é o gramado sintético. O que acontece, e eu falo por experiência própria, o que acontece é mais em termos de articulação. Mas o campo é uniforme, não tem buracos. Ninguém vai me levar a mal se eu falar que quando vamos ao Castelão eu peço para os jogadores não torcerem os pés. Aqui a questão não é sintético ou não, é competência, qualidade e rigor”, alegou. Gramados ruins O treinador utilizou o Maracanã como um dos exemplos de gramado ruim no Brasil. Abel recordou que a única vez que o estádio possuía um campo “mais ou menos”, foi na final da Libertadores de 2020, quando a Conmebol fechou a praça por precaução. “Eu joguei umas quatro ou cinco vezes no Maracanã. Sabe quantas vezes o gramado estava médio? Zero. Joguei uma vez lá com o gramado mais ou menos, na final da Libertadores, quando a Conmebol disse que precisava de um mês para compor o gramado. Coisa que também fizeram na final do Libertadores”, destacou.

Abel declarou que, caso a Uefa viesse avaliar os gramados brasileiros, apenas um seria aprovado. O treinador aproveitou para sugerir que seja implementada uma fiscalização semelhante a feita pelos europeus. “Se viesse aqui a Uefa, regulamentar ou fiscalizar os gramados do Brasil, passava um ou dois. Se viesse aqui a Uefa, e fazer o que faz a Fifa para com o sintético, aqui no Brasil, passa um. Quando falamos do gramado na Europa eles investem. Investem regularmente e há fiscalização, há reuniões antes com diretores, que vão fiscalizar. E quando ele não está em boa qualidade, os clubes são multados”, explicou. Sugestões de pautas O treinador do Palmeiras declarou que está contente com a manifestação dos jogadores, por se unirem em torno de uma pauta. Abel também deixou outros temas para serem debatidos e criticou a falta de mudanças no futebol brasileiro.