Zago enxerga disputa aberta entre The Strongest e Bahia

Técnico da equipe boliviana confia em chance de classificação fora de casa / Crédito: Jogada 10

Com a altitude a seu favor, o The Strongest não conseguiu abrir vantagem diante do Bahia, pela Libertadores. Porém, nada que deixe apreensivo o técnico da equipe boliviana, Antônio Carlos Zago.

Na entrevista coletiva depois do confronto que terminou em 1 a 1, Zago fez diversos elogios aos seus comandados, principalmente, pelo contexto do duelo. Com menos de cinco minutos de bola rolando, o time de La Paz ficou com um a menos onde o meio-campista Luciano Ursino foi expulso.

Apesar do cenário, o treinador do Strongest tratou de “tirar o peso” do cartão vermelho que tomou Ursino ao exaltar sua identificação com o clube: “Não ficamos com um homem a menos nos primeiros minutos, ficamos com um homem a menos durante todo o jogo. Só tenho que parabenizar os jogadores por tudo o que fizeram e, para mim, a chave está aberta. Fazia muito tempo que eu não via uma equipe lutar e correr assim. Os jogadores fizeram isso pelo Ursino, que cometeu um erro aos três minutos. Ele é um dos líderes da equipe, um jogador que tem uma história muito boa aqui no Tigre.” Luta contra o retrospecto Ao longo da história, os bolivianos fizeram 96 jogos na condição de visitante, pela Libertadores, e o histórico é bastante negativo. São apenas seis triunfos no período onde a última delas foi em 2017, no Uruguai, contra o Montevideo Wanderers.