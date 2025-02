Voo do Atlético arremete e assusta Gabriel Menino: ‘Nunca mais ando de avião’

O Atlético retornou a Belo Horizonte classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, após vencer o Tocantinópolis por 2 a 0 nesta terça-feira (18). No entanto, um episódio inusitado durante o voo chamou a atenção. O avião precisou realizar uma arremetida, e um vídeo do momento circulou nas redes sociais.

O atacante Deyverson fez questão de gravar a situação e compartilhar. No vídeo, é possível ver a reação de tensão de Gabriel Menino.