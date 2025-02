Vegetti se emociona em entrevista e entrega camisa a torcedor ‘amuleto’

Argentino é ídolo do jovem Gabriel, capixaba de dez anos que está sempre presente quando Cruz-Maltino atua em Cariacica

Autor de um dos gols do Vasco na vitória por 3 a 0 sobre o União-MT, nesta terça-feira (18), na estreia na Copa do Brasil, o atacante Vegetti se emocionou em entrevista pós-jogo. À reportagem do SporTV, ele relatava como enxergou a vitória vascaína, que valeu vaga na segunda fase da competição, quando um torcedor “amuleto” entrou em cena.

O pequeno Gabriel, já conhecido da torcida do Vasco, demonstrava a felicidade em ficar no meio da torcida apesar de sua condição – Síndrome de Hialinose Sistêmica Infantil (ISH). O capixaba tem 10 anos e ganhou a camisa de Vegetti, além de entrar em campo com o craque.