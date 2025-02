Vasco se acerta com Nuno Moreira e negocia compra com Casa Pia

Após longa negociação, o Vasco aceitou o pagamento da multa rescisória do jogador, ainda que de maneira parcelada. Por isso, o Casa Pia pediu garantias financeiras, relembrando a contratação de Clayton Silva por parte do time brasileiro, quando houve atraso no pagamento. Assim, o Gigante da Colina pagará 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,7 milhões de reais no câmbio atual) pelo atleta de 25 anos, segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa.

O Vasco está cada vez mais próximo de acertar com o atacante Nuno Moreira, do Casa Pia (POR). O Cruz-Maltino encaminhou acordo junto ao jogador português e seu staff.

Nuno Moreira está em seu segundo ano no Casa Pia e vive a melhor temporada da carreira. Afinal, marcou nove gols e contribuiu com cinco assistências em 23 jogos. Isso gera uma participação em gol a cada 0,6 jogos. Ele fez toda a base no Sporting, passando depois pelo Vizela antes de chegar ao Casa Pia.

Além dele, o Vasco negocia com outros jogadores de frente, principal carência do atual elenco do técnico Fábio Carille. Está próximo de anunciar o meia-atacante Benjamin Garré, do Krylya Sovetov (RUS). Há ainda negociações pelo ponta esquerda Loide Augusto, do Alanyaspor (TUR).