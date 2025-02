Torcedores do City fazem novas provocações com faixa ofensiva a Vini jr nas ruas de Madrid

Resposta de Vini

A provocação não adiantou e a resposta veio em campo. a provocação não adiantou. Vini deu uma assistência e acabou sendo eleito craque do jogo. Assim, após a vitória do Real Madrid por 3 a 2, de virada, Vini Jr comentou sobre a provocação da torcida do City. Segundo o atacante, ele fica com mais vontade de fazer gol e uma grande partida.