Tiquinho desencanta pelo Santos e exalta: ‘Vivo de gols’

O Santos venceu mais uma no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (19), o Peixe fez 3 a 0 para cima do Noroeste, na Vila Belmiro. Com a vitória, o Alvinegro Praiano pode garantir a classificação no estadual ainda nesta rodada, caso o Bragantino tropece contra o Mirassol.

A partida ficará marcada para Tiquinho Soares. O atacante, que não vinha tendo boas atuações com a camisa alvinegra, enfim desencantou pelo Santos, ao marcar o segundo gol do jogo, o seu primeiro pelo Peixe.