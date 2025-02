Técnico do Flamengo, Filipe Luíss tem forte ligação com tênis

Treinador, que marca presença no Rio Open, já chegou a jogar pelo esporte enquanto era juvenil, mas depois optou por atuar no futebol

Fã de tênis, Filipe Luís marcou presença no Rio Open na segunda e terça-feira. No primeiro dia, o técnico do Flamengo estava ao lado da mulher, Patrícia Bruno, nas arquibancadas da Quadra Guga Kuerten. No dia seguinte, o treinador também esteve presente para estreia de João Fonseca e presenteou o alemão Alexander Zverev com uma camisa do clube.

O ex-lateral e agora técnico do Flamengo foi tenista juvenil até os 14 anos e não perde uma oportunidade de acompanhar os melhores do mundo no Rio de Janeiro. Filipe não deixa a oportunidade escapar e procura sempre observar os jogos. Em 2023, acompanhado de Gabigol, ele foi assistir uma partida do espanhol Carlos Alcaraz. No ano seguinte, Filipe também foi presença confirmada na competição.