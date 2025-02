Sport goleia Moto Club e assume a ponta do grupo na Copa do Nordeste

Leão mete 5 a 0 no time maranhense, na Ilha do Retiro, e pode fechar rodada como líder da chave / Crédito: Jogada 10

O Sport é o novo líder do Grupo A da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (19), o Leão goleou por 5 a 0 o Moto Club, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Nordestão. O time maranhense apresentou muita fragilidade, permitindo ao Leão construir o triunfo sem sustos. Barletta e Rodrigo Atencio anotaram na primeira etapa, e Pablo, Fabricio Domínguez (de pênalti) e Carlos Alberto definiram o placar elástico no segundo tempo.

Com o resultado, o Sport chega a nove pontos e passa a torcer por um tropeço do Vitória (sete pontos) diante do Fortaleza (seis), ainda nesta noite. O Moto, por outro lado, ocupa a lanterna, com dois pontos.