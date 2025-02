São Paulo x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

São Paulo enfrenta a Ponte Preta nesta quarta-feira (19/2), às 19h30, no Morumbis, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor, já classificado, pode garantir a liderança do Grupo C em caso de vitória e, assim, confirmar o mando de campo nas quartas de final. Já a Macaca precisa somar três pontos para seguir na zona de classificação para o mata-mata e se distanciar do Palmeiras, que está na cola para roubar a vaga do time campineiro. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 18h, com seu tradicional pré-jogo. E com a bola rolando, Ricardo Froede estará na narração.