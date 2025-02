Santos x Noroeste, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h45

Christian Rafael narra este duelo que, em caso de vitória do Peixe, pode valer ao time a vaga nas quartas do Paulistão

O Santos recebe o Noroeste nesta quarta-feira (19/02), às 19h15, na Vila Belmiro, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O Peixe reassumiu a liderança do Grupo B na última rodada e agora precisa somar mais três pontos para ficar cada vez mais próximo do mata-mata do Estadual. Já o time de Bauru não tem mais chances de classificação, mas é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e precisa vencer para evitar o descenso. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa bem antes, às 17h45 (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.