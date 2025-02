Saiba como Santos vai pagar dívida do Inter ao Flamengo por Thiago Maia

Peixe assume débitos do Colorado com o Rubro-Negro referentes ainda pela compra do volante na temporada passada; veja forma de pagamento

O Santos está bem perto de acertar a compra de Thiago Maia, do Internacional, com um contrato de quatro anos. O Peixe, além de pagar um valor ao Colorado, vai assumir a dívida que o clube gaúcho tem com o Flamengo. O volante agora espera acelerar as negociações com o clube paulista para concretizar transferência.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Santos vai pagar à vista as três parcelas que o Internacional deve ao Flamengo, que totaliza 700 mil euros. Além disso, o clube santista vai pagar o valor restante no mesmo fluxo de pagamento, mas apresentando as garantias bancárias exigidas pelo Rubro-Negro. No total, o Fla, aliás, receberá 3,5 milhões de euros (R$ 20,8 milhões) referente a dívida do Inter. O Santos ainda conseguiu reduzir o valor.