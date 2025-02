Recorde! Jovem da base do Palmeiras quebra marca de Estêvão em contrato com a Nike

Arthur Vicente se tornou o atleta mais jovem da nova geração da base do Palmeiras a assinar um acordo comercial com a Nike. Antes mesmo de completar uma década de vida, o atacante ‘atropelou’ Estêvão e chamou atenção da marca pelo desempenho na categoria sub-9 do clube. O jovem chegou ao Alviverde após ganhar notoriedade em um projeto social no interior de São Paulo.

Bem como Estêvão, o jovem Enzo Peterson, na época em Cotia, na base do São Paulo, assinou contrato com a Nike aos 10 anos. Neymar e Rodrygo, por exemplo, firmaram seus acordos com a empresa aos 13 e 11 anos respectivamente.

Acordo com a Nike

O contrato com a gigante do ramo de material esportivo tem vigência pelos próximos três anos, com possibilidade de renovação por mais um. “Acho muito importante que empresas como a Nike acreditem em talentos como o Arthur. Espero que seja o início de uma relação bonita e duradoura, como a de muitos esportistas no Brasil e no mundo”, completou Edson Neto.

Joia da base do Palmeiras

Arthur Vicente chegou ao Alviverde no ano passado sob altas expectativas. O atacante chamou atenção de olheiros ao ganhar notoriedade em um projeto social no interior de São Paulo, em 2024. Convocado à base do Verdão, conta com ajuda do clube para se adaptar à capital e ter mais facilidade nos acessos aos estudos e treinamentos.