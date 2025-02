Racing x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes do Racing e do Botafogo começam, nesta quinta-feira (20), a disputa da Recopa Sul-Americana. O confronto reúne os atuais campeões da Libertadores e da Sul-Americana de 2024. O jogo de ida será na Argentina, no El Cilindro, em Avellaneda. Já a volta no Rio de Janeiro, na próxima semana, no estádio Nilton Santos, casa do Glorioso.

Onde assistir

A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).