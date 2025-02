Quinteros, sobre desempenho do Grêmio: “Temos que melhorar”

Técnico do Grêmio lembra que elenco do Tricolor ainda está sendo montado na temporada. Equipe gaúcha flertou com eliminação na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Após a classificação suada e apenas nos pênaltis diante do São Raimundo-RR, o técnico Gustavo Quinteros destacou admitiu que o Grêmio ainda precisa melhorar muito para chegar ao seu máximo desempenho. Vale lembrar que o Tricolor buscou o empate apenas nos acréscimos do segundo tempo, flertando com a eliminação. “Estamos felizes com as incorporações, temos que melhorar muito, ser mais sólidos e funcionamento melhor. Futebol não é tão fácil, contratar 10 jogadores e os colocar e ganhar. Tem que trabalhar defensiva e ofensivamente. Entendo que os jogadores que chegaram são muito bons e vão render bem com tempo necessário de trabalho”, comentou Quinteros, fazendo referência aos recém-contratados Esteves, Olivera e Amuzu.

Agora, o Grêmio irá encarar o vencedor de Barcelona-BA x Athletic-MG, que medem forças na próxima terça-feira (25). Até lá, porém, o Tricolor voltará suas atenções para o Campeonato Gaúcho. Dessa forma, encara o Juventude pela semifinal do Gauchão. A ida, em casa, é neste sábado (22), às 21h30. O duelo de volta será no sábado de Carnaval (dia 1/3), às 16h30.