Quatro reforços ficam à disposição para estreia do Grêmio na Copa do Brasil

Treinador Gustavo Quinteros tem a chance de iniciar a montagem do seu time ideal do Imortal para a temporada no confronto com o São Raimundo

O técnico Gustavo Quinteros passa a ter quatro dos seus últimos reforços à disposição para o primeiro desafio do Grêmio na Copa do Brasil. Assim, o comandante tem a possibilidade de promover a estreia do zagueiro Wagner Leonardo e do lateral-esquerdo Lucas Esteves, além dos atacantes Cristian Olivera e Francis Amuzu, no embate com o São Raimundo, nesta quarta-feira (19). Por outro lado, Luan Cândido não integrou a delegação que viajou para o compromisso em Roraima.

Neste cenário, o treinador vai ter a chance de iniciar a montagem do que consideraria o seu time ideal do Imortal para a temporada. A tendência é a de que Quinteros utilize Lucas Esteves e Francis Amuzu já entre os titulares. Em contrapartida, Wagner Leonardo e Cristian Olivera inicialmente devem ficar como opções no banco de reservas. A expectativa é de que o comandante argentino utilize as principais peças do elenco, já que as preservou na última partida, diante do Ypiranga.