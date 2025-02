Prorrogada: CPI sobre manipulação de jogos tem novo prazo e aguarda julgamento de Lucas Paquetá

A nova data, oficializada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, atende ao pedido do senador Jorge Kajuru (PSB-GO)

A comissão aguarda novos desdobramento, como o julgamento de Lucas Paquetá, previsto para o mês que vem, e a extradição de William Rogatto para apresentação do relatório final – elaborado pelo senador Romário (PL-RJ). O empresário é conhecido por seu envolvimento com esquemas de manipulação de resultados.

O Senado Federal prorrogou o prazo final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a manipulação de resultados e apostas esportivas para o dia 1º de abril. A ampliação ocorreu a partir da solicitação do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), responsável pela condução do caso, e oficializada pelo presidente da Casa Davi Alcolumbre.

O pedido pela prorrogação também se deu pela ausência de quórum nas reuniões programadas inicialmente para semana passada. Instalada em abril de 2024, a CPI apura denúncias sobre manipulação de jogos no futebol e investiga participações de atletas, dirigentes e empresas.

“Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e trata de algo extremamente sério para mim e minha família. O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa”, dizia um trecho do comunicado.

O brasileiro de 27 anos, afastado das atividades desta quarta-feira, 19, por lesão, tem audiência marcada para março perante a Federação de Futebol da Inglaterra (FA). O meia do West Ham responderá por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da equipe na Premier League.

Extradição de William Rogatto

Preso pela Interpol em Dubai desde novembro, o empresário admitiu lucro no valor de R$ 300 milhões com manipulação de resultados. Rogatto se responsabilizou, ainda, pelo rebaixamento de 42 clubes do futebol nacional.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) relatou à Agência Senado que a expectativa é que o empresário seja extraditado para o Brasil até a primeira quinzena de março.

