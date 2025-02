Petraglia culpa Fernandinho e Cuca por rebaixamento do Athletico

Presidente do Furacão se reuniu com Conselho Administrativo e recebe indagações por queda para Série B do Campeonato Brasileiro

O presidente Mario Celso Petraglia tentou explicar aos conselheiros o rebaixamento no centenário do Athletico. Na reunião da noite da última segunda-feira (17), o mandatário comentou sobre vários assuntos, porém a queda para Série B foi o principal. Em dos questionamentos, Petraglia confirmou que o time não concentrava para os jogos e culpou Fernandinho. O dirigente ainda disse que não foi informado sobre a decisão. As informações são do “UmDois Esportes”.

“Não é mito, é verdade. O Fernandinho chegou com essa, que não precisava concentrar. Se eu estivesse sabendo, não me consultaram, eu não teria permitido. No dia do jogo do Red Bull [Bragantino, que o Athletico perdeu de virada], eles chegavam às 10h da manhã no CT. Por isso não estão mais lá. Foram os grandes responsáveis, os velhos donos de grupo”.