NFL confirma vinda ao Brasil e jogo na Neo Química Arena pelo segundo ano consecutivo

Segundo jogo da liga em território sul-americano tem data e horário confirmados, além da participação do Los Angeles Chargers como mandante / Crédito: Jogada 10

Aos fãs brasileiros da NFL: ela está de volta! A liga norte-americana confirmou nesta quarta-feira, 19, que o Brasil sediará novamente uma partida da temporada regular da competição. O retorno do futebol americano ao país, aliás, já tem data e local confirmados. Válida novamente pela Semana 1, a partida está marcada para o dia 5 de setembro de 2025, na Neo Química Arena, do Corinthians. Desta vez, porém, o Los Angeles Chargers participam como equipe mandante do confronto e aguardam a definição do adversário. A NFL anunciará o desafiante em breve.

Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo. Agora com o Los Angeles Chargers como time designado, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro. Junto com nossos parceiros — SPTuris, o prefeito Nunes e o Corinthians — continuaremos fazendo história", disse Luis Martinez, Gerente Geral da liga no Brasil.