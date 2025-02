Neymar passou dificuldade em nova mansão depois de temporal em Santos

Esta propriedade de luxo fica em um dos locais mais nobres do Litoral Paulista, o Morro de Santa Terezinha, no canal 1 da Baixada. A mansão está bem localizada, pois conta com uma exuberante vista para o mar, assim como uma piscina com borda infinita. As paredes da sala são de vidro e direcionadas para a orla. Outros pontos de destaque são o jardim e sofisticação no quesito decoração.

O forte temporal que atingiu a cidade de Santos fez Neymar ficar sem luz em sua nova residência de luxo, localizada na área nobre de Morro de Santa Terezinha, de acordo com o jornalista Léo Dias. Vizinhos do astro que residem em um prédio na região deram risadas depois de flagrarem lanternas acesas na casa do camisa 10 do Peixe.

A área onde Neymar e seus familiares vão residir também já teve Pelé, o maior ídolo do Santos, como morador. Um imóvel de luxo com 2.800m² normalmente é avaliado em R$ 35 milhões. O astro escolheu esta nova moradia, pois priorizou a praticidade em sua nova rotina. Vale lembrar que o craque também possui um empreendimento também em Santos e outro no Guarujá, mais especificamente no Jardim Acapulco.

Nesta nova moradia, o craque passou a ser vizinho de três companheiros no elenco. No caso, o zagueiro Gil, além dos atacantes Tiquinho Soares e Soteldo. Antes de finalizar a compra, a residência fixa de Neymar no Brasil fica em Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio. Portanto, a sua locomoção para os treinamentos do Santos era através de um helicóptero particular.

Outros imóveis de Neymar

Neymar tem um quadriplex em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O imóvel, portanto, levou três anos para ficar pronto e fica em uma das duas maiores torres do Brasil, com 295 metros de altura. Ele pagou R$ 20 milhões pelo apartamento na planta, e hoje o local vale o triplo. A unidade do Yachthouse Residence Club passa por decoração.