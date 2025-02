Maxi Cuberas analisa derrota do São Paulo: ‘Entramos distraídos’

Com o placar de 2 a 1, Tricolor sofreu virada da Ponte Preta no Morumbis e somou cinco jogos sem vencer no Estadual / Crédito: Jogada 10

Sob o comando do auxiliar Maxi Cuberas, o São Paulo perdeu por 2 a 1 para a Ponte Preta, de virada, nesta quarta-feira (19), no Morumbis. O resultado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, marcou a quinta partida consecutiva sem vitórias da equipe. O Tricolor sofreu os gols na segunda etapa e, além disso, o primeiro saiu logo aos três minutos. Portanto, o argentino foi perguntado se a equipe retornou com menos atenção após o intervalo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Entramos no segundo tempo distraídos e pagamos caro porque com 15 minutos eles viraram o jogo. Não estamos contentes com o resultado e temos que seguir trabalhando. Sabendo que temos sempre que entrar em campo concentrados e 100% em todos os conceitos – técnico, tático e emocionalmente”, disse o argentino em coletiva de imprensa.

Maxi Cuberas ainda elogiou o adversário, que segundo ele, tem o perfil do Campeonato Paulista. “A Ponte Preta tem o perfil desse torneio, é uma equipe dura, organizada e aproveita bem os espaços. Hoje lamentávelmente perdemos, mas com o trabalho estamos confiantes para o que está por vir. Sabemos que temos outra partida que depende de nós para buscar a vitória para seguir na primeira posição e depois ganhar o torneio”, opinou. São Paulo completa cinco jogos consecutivos sem vitórias Nos últimos cinco jogos na temporada, o São Paulo empatou três e perdeu dois. Portanto, a fase não é boa. Mas Maxi Cuberas disse que, para a sequência ruim, não há um problema pontual, e sim um acúmulo de fatores.