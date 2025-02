Juventude aproveita polêmica para valorizar gramado do Jaconi: ‘Coisa Linda’

O Juventude mostrou oportunismo ao se aproveitar do debate que ganhou repercussão nas redes sociais entre parte dos jogadores e determinados clubes. Alguns atletas fizeram campanha contra o uso de gramado sintético, enquanto agremiações que aderiram esta opção para seus estádios também se posicionaram.

Assim, o Jaconero fez uma publicação no X, antigo Twitter, em tom de descontração e ao mesmo tempo exaltar a qualidade de seu gramado natural. O clube gaúcho postou uma foto aérea do Estádio com a legenda “Gramado natural do Alfredo Jaconi é coisa linda demais”, valorizou as condições de seu campo que já recebeu elogios do técnico Abel Ferreira na última temporada.